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04 Eylül 2018 09:31

Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınında çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına sebep oldu.

Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın

04 Eylül 2018 09:31

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının akaryakıt istasyonuna ulaşmasını önledi.


Akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan kuru ot ve kamışlardan başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılırken, akaryakıt istasyonu çalışanları, çevredeki ev ve iş yerindeki vatandaşlar da yangın söndürme tüpü, hortum ve kovalarla yangına müdahalede bulundu. Bazı vatandaşların da ellerindeki ağaç dallarıyla yangına müdahalede bulunduğu gözlendi.


Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmesi ve rüzgarın ters yönde esmesi yangının akaryakıt istasyonuna ulaşmasını engelledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, akaryakıt istasyonundakiler başta olmak üzere çevredeki ev ve iş yerlerindeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.


Geniş bir alanda etkili olan yangın, çoğunluğu Nar ağacı olmak üzere akaryakıt istasyonu bahçesinde bulunan ağaçların ve kamışların yanmasına neden oldu.




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