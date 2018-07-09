Akaryakıt tankeri alev aldı, faciadan dönüldü

Edinilen bilgiye göre, Antalya merkezden aldığı akaryakıtı Alanya ilçesine götüren sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tanker Türkler Mahallesi’ne geldiğinde lastiği alev aldı. Akaryakıt yüklü tankerin arkasından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, durarak itfaiyeden yardım istedi. Payallar Mahallesi’nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma tarafından yol trafiğe kapatılırken, araçtaki yangın akaryakıt bölümüne geçmeden söndürüldü. Tankerdeki soğutma çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.