Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 17:05

Akaryakıt tankeri alev aldı, faciadan dönüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin lastiğinden çıkan yangında faciadan dönüldü.

Akaryakıt tankeri alev aldı, faciadan dönüldü

09 Temmuz 2018 17:05


Edinilen bilgiye göre, Antalya merkezden aldığı akaryakıtı Alanya ilçesine götüren sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tanker Türkler Mahallesi’ne geldiğinde lastiği alev aldı. Akaryakıt yüklü tankerin arkasından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, durarak itfaiyeden yardım istedi. Payallar Mahallesi’nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma tarafından yol trafiğe kapatılırken, araçtaki yangın akaryakıt bölümüne geçmeden söndürüldü. Tankerdeki soğutma çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç