AKBB'de üye sayısı 74'e çıktı

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (AKBB) bu dönemki son olağan meclis toplantısında 3 belediyenin üyelik başvurusu kabul edildi. Böylece AKBB'nin üye belediyesi 74'e çıkmış oldu.

AKBB'nin, 8 gündem maddesinin görüşüldüğü bu dönemki son olağan meclis toplantısı, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kepez Belediye ve AKBB Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında gerçekleşen mecliste birliğin 2019 çalışma programı ile 3 milyon 150 bin TL olan 2019 yılı tahmini bütçesi oy birliği kabul edildi.

Eski başkanlara teşekkür etti

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından Başkan Hakan Tütüncü, birlik başkanlığındaki 4,5 yılını değerlendirdi. Birliğin 1978'de kurulduğunu anımsatan Tütüncü, “Bu tarihten bugüne görevde bulunan birlik başkanları, kendi imkânlarınca iyi şeyler yaparak AKBB'yi güzel bir birlik haline getirmişlerdir. Geçmiş dönemde görev yapmış tüm birlik başkanlara teşekkür ederim” dedi.

Tütüncü, kendi döneminde birliğin kurumsal yapısını güçlendirmeye ve bilinirliğini artırmaya öncelik verdiklerinin altını çizerek, “AKBB'yi böyle bir vizyonla ele aldık ve geçtiğimiz 4 yıllık zaman içerisinde bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Birlik başkanlığı görevine seçildiğimde kurumun üye belediye sayısı 41'di. Bu rakamı 74'e çıkardık. Üye sayısının 41'den 74'e yükselmesi bir defa fevkalade önemli bir netice olmakla birlikte, özellikle hiç üyemizin bulunmadığı illerimizden üyelerimizin olması da sevindirici gelişmedir. Malatya'dan bile birliğimize üye olan belediyemiz oldu. Birlikteki çalışmalarımızdan memnuniyet duyulması üye sayısının artmasını tetikledi. Bizden önceki dönemlerde baktığımız zaman AKBB'nin en önemli çalışma alanlarının başında üye belediye sayısı artırmak geliyordu. Bu bakımdan çok verimli bir 4,5 yılı tamamladık.”

“Dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirdik”

Başkan Hakan Tütüncü, “Üzerinde çok durduğumuz çalışmalardan bir tanesi de yurt dışı temaslarını arttırmak oldu. Yüksek bir ufukla memlekete hizmet edeceksek dünyanın hangi istikamette gittiğini çok iyi görmeliydik. Konuyla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Özellikle 2016 Temmuz'una kadar son derece aktif bir yurt dışı temas trafiğimiz oldu. Türkî Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok dost ve kardeş ülke ile yerel yönetimler alanında yakınlaşmanın, yerel halklar arasında kardeşlik hukukun oluşturulması için önemli adımlar attık. Diğer önemli çalışmalarımızdan bir tanesi kardeş belediyeciliği geliştirmek oldu. Kardeş ve dost ülkelerdeki belediyelerle yakın bir hukuk geliştirmek, onlara destek olmak, tecrübe, bilgi paylaşımında katkı sağlamak için 20 üzerinde belediyemizi kardeş belediyecilik çalışmamıza dâhil ettik” dedi.

“AntalyaCity Expo marka değerini artırdık”

Muhittin Böcek'in başlattığı AntalyaCity Expo'yu bambaşka bir yere götürdüklerini belirten Tütüncü, “Bu fuarın, Antalya'nın önemli markalarından birisi haline gelmesine, Türkiye'nin yerel yönetimler noktasında önemli markalarından biri olmasına önemli bir kapı araladık. Belediyecilik ve ihtisas fuarları çok kolay yapılan işler değil. Ama biz, AntalyaCity Expo'yu Çok güzel bir fuar haline getirdik.”

Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması

Hakan Tütüncü şöyle devam etti:

“Bu dönem başlattığımız ve devam etmesini arzuladığım işlerden bir tanesi Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması oldu. Belediyelerimizi, teşvik edilmesi gereken konularda proje yarışması kapsamında ödüllendirmek istedik. Belediyelerimizde motivasyonun artırılmasını sağlamaya dönük bir ödül sisteminin geliştirilmesinin doğru olacağını düşündük. Bu yarışmanın 3 ödül sürecini geride bıraktık. Yarışmanın 4. ödül törenini Kasım ayının sonunda yapacağız. Siyaset üstü bir yaklaşımla belediyelerimizin projelerine ödül verebiliyor olmak bizim için mutluluk vesilesidir. Bu proje yarışması Türkiye'de bölgesel belediye birlikleri içerisinde sadece Marmara ve Akdeniz belediye birliklerinde var. Diğer bir konuda hizmet içi eğitim çalışmalarıdır. Belediye personellerine ihtisas alanlarıyla ilgili çok çeşitli eğitimleri verdik. Eğitim çalışmalarını, sadece Antalya merkezde diğer üye belediyelerimizin olduğu illerde de sürdürdük. Bu eğitim çalışmalarıyla belediyelerimizde kamu hizmeti kalitesinin artmasına da ciddi bir katkı sağladık.”

“Birlik bütçesi yüzde 80 büyüdü”

Bütçenin etkin kullanımı ile mali yapının güçlendiğini savunan Tütüncü, “4 yıl içerisinde bütçemizdeki büyüme yüzde 80'ler seviyesindedir. Bu rakam önemli bir büyümedir. Birliğimize kazandırdığımız önemli yeniliklerinden birisi de AKBB'nin kültür yayınlarını kurduk. Belediyelerimize yön verecek, ufuk çizecek alanında ihtisas sahibi teorisyenlerin yazmış olduğu eserleri kültür yayınlarımızda basarak bu kitapları belediyelerimize hediye ettik.”

Yeni üye Belediyeler

Tütüncü'nün konuşmasından sonra Afyonkarahisar Tatarlı, Konya Yalıhöyük ve Denizli Honaz Belediyelerinin üyelik başvurusu oy birliği ile meclisten geçti. Meclis, eski Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın istifasıyla boşalan encümen üyeliği görevine Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu getirildi.