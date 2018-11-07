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AKBEM eğitim kapılarını aralıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezi (AKBEM) 8-14 yaş aralığındaki çocuklara akademik ve sosyal branşlarda nitelikli eğitimin kapılarını aralıyor.


Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Antalya genelinde 17 kurs merkezinde 24 farklı branşta öğrencilere eğitim veren AKBEM'ler kapılarını açtı. 8-14 yaş arası öğrenciler AKBEM'lerde hem dersleri konusunda destek alabiliyor hem de kültürel ve sanatsal kurslardan faydalanıyor.


AKBEM kursları öğrencilere geniş bir yelpazede kurs imkânı sunuyor. Öğrenciler el sanatları, bale, İngilizce, halk oyunları, modern dans, yaratıcı drama, resim, satranç, fizik, Kur'an-ı Kerim, bez bebek, hızlı okuma, işaret dili, bilgisayar programlama, karakalem, piyano, el sanatları, matematik, fen bilgisi, Türkçe, bağlama gitar, keman, tiyatro alanlarında eğitim alabiliyor.

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