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18 Haziran 2018 12:50

AKBEM yaz dönemi kayıtları başladı

Antalya’da 8-14 yaş grubu çocuklara 14 farklı birimde 23 ayrı branşta eğitim veren Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri’nde (AKBEM), kayıtlar başladı.

AKBEM yaz dönemi kayıtları başladı

18 Haziran 2018 12:50


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı AKBEM’in yaz kursları yoğun ilgi görüyor. 8-14 yaş grubu öğrenciler yoğun geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile AKBEM’de hem öğrenmenin hem de eğlenmenin keyfini çıkarmaya hazırlanıyor. 18 Haziran Pazartesi günü başlayan kayıtlar yoğun ilgi görüyor. Antalyalılar, Aksu, Altındağ, Çaybaşı, Dokuma, Döşemealtı, Elmalı, Kemer, Kepezaltı, Korkuteli, Meltem, Milli Egemenlik, Varsak, Yenimahalle, Yeşilbayır olmak üzere 14 ayrı AKBEM Kurs Merkezinde 23 Haziran’a kadar kayıt yaptırılabilecek.



Akademik ve sosyal branşlarda eğitim


Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe, İngilizce, Rusça, Bilgisayar, Kur’an-ı Kerim, Hızlı Okuma gibi akademik branşlarda eğitim almak isteyen öğrenciler, Halk Oyunları, Modern Dans, Bale, Bağlama, İşaret Dili, Değerler Eğitimi, Gitar, Keman, Tiyatro, Resim, Karakalem, Bez Bebek (Çaybaşı), Yaratıcı Drama ve Satranç ve Piyano gibi kültür ve sosyal branşlara da başvuru yapabilecek.



Başvuru tüm merkezlerde


Her yıl binlerce çocuğa eğitim veren AKBEM’de, vatandaşlar tüm merkezlerde başvuru gerçekleştirebiliyor. AKBEM Kurs Merkezleri yanı sıra Konuksever, Uncalı ve Lara ASMEK Kurs Merkezinde de yapılacak. Kursların başlangıç tarihleri 2 Temmuz 2018.




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