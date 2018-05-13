AKBEM’li öğrencilerden muhteşem gösteri

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, spor ve sanatın önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın özgüvenli bireyler olmalarını istiyorsak spora ve sanata yönlendirmeliyiz” dedi.

Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezlerinde (AKBEM) eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu sahne sanatları gösterisi büyük beğeni topladı. AKM’de gerçekleşen programa AKBEM’in kurucusu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, ASMEK Koordinatörü Alev Aslangiray, AKBEM Koordinatörü Hatice Özcan, AKBEM öğrencileri aileleri ve davetliler katıldı. Yıl sonu etkinliğine katılan Ebru Türel öncelikle AKBEM öğrencilerinin sergisini gezdi. Sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen Türel, yağlı boya ve karakalemle yapılmış resimleri çok beğendi. Minik ressamlarla sohbet eden Türel, ressamlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

5 yılda 54 bin 425 çocuğa eğitim verdik

Programın açılışında konuşan Ebru Türel, bundan 13 yıl önce yetişkinler için ASMEK’leri kurduklarını ve Menderes Türel’in ikinci kez belediye başkanı olması ile birlikte çocuklar için de AKBEM’leri hayata geçirdiklerini ifade etti. Ebru Türel, “ASMEK’lerden bu güne kadar 223 bin kişi faydalandı. Yetişkinlere ASMEK ile hizmet veriyoruz ama çocuklarımızı da unutmamalıyız dedik ve hemen harekete geçtik. AKBEM’ler böyle doğdu. Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezlerinde 5 yılda 8-14 yaş arası 54 bin 425 öğrencilerimize eğitim verdik” dedi.

Spor ve sanat çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutar

AKBEM’lerin amacının sadece çocukların okul derslerine yardımcı olmaktan ziyade onların sosyal ve kültürel yaşam kalitesini artırmak olduğunu belirten Ebru Türel, “Çocuklarımız derslerinde çok iyi olabilir. Ama biz çocuklarımızı sanat ve spor ile yetiştirmezsek inanın hayat başarılarını elde etmeleri çok zor olur. Özellikle günümüzde çocuklarımız teknolojinin esiri. Kötü alışkanlıklar zararlı maddeler yaygınlaşmış durumda. Bu yüzden velilerimiz olarak sizden ricam ne olursa olsun asla spor ve sanat derslerinden geri koyar, en önemli şey dersleri diye düşünmeyelim. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan kurtarmanın en önemli yolu sanat ve spordur. Benim iki oğlum var biri 8 yaşında diğeri 13 yaşında yaz tatili de dâhil olmak üzere normal okul döneminde de derslerinin yanı sıra mutlaka boş zamanlarını sanat ve spor ile doldurmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Kendine güvenen nesiller yetiştirmeliyiz

Sanat ve spor ile uğraşan çocukların daha öz güvenli ve gelecekte başarılı bireyler olacağına dikkat çeken Türel, “Bazen bana soruyorlar, ‘Ebru hanım siz nasıl bu kadar rahatsınız’ Diyorum ki ‘ben sporcuyum’ 11 yıl profesyonel basketbol oynadım. Tribünlere alışkınım. Bu yüzden gayet rahat içimden geldiği gibi konuşabiliyorum. O şekilde davranabiliyorum. Çünkü bu insanın sosyal hayatına insan ilişkilerine gerçekten çok fazla katkı koyuyor. Nice kişiler gördüm kendi çalışma hayatımda okullarını birincilikle bitiren. Ama sosyal yaşamında ilişki kuramıyor iş hayatında da ilişki kuramıyor. Bu yüzden bizler, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının önderliğinde kendine güvenen sporcu ve sanatçı bir nesil yetiştirmeliyiz. Ben bizzat kendi çocuklarıma nasıl ilgi gösteriyorsam Antalya’daki tüm çocuklar için bu eğitim kurumlarının ve spor okullarının kurulması noktasında elimden geleni yapıyorum. Sizlerden ricam yaz döneminde çocuklarımızı ASATSPOR okullarına ve AKBEM’lere lütfen kaydettirelim. Ve çocuğumuzun sanatsal ve kültürel gelişimine destek sağlayalım” dedi.

Ebru Türel, AKBEM’ler de eğitim veren tüm öğretmenlere, özellikle Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan’a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AKBEM’li öğrenciler büyüledi

Konuşmaların ardından, AKBEM öğrencilerinin hazırladığı, piyano dinletisi, modern dans, bale, halk oyunu gösterileri, bağlama dinletisi, tiyatro gösterisi ve keman dinletisi gerçekleştirildi. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında AKBEM’lerde eğitim alan öğrenciler mezuniyet hatırası olarak Ebru Türel tarafından madalya ile ödüllendirildi.