Akciğer kanserinden korunmak için 6 altın kural

6 milyon kişinin yaşamını tehdit eden akciğer kanserinin hem erkek hem de kadınlarda yaşam kaybının önde gelen sebebi olduğu ve 45 yaş altında nadiren ortaya çıkarken, 50 yaş üzerinde riskin arttığı bildirildi.

Antalya Memorial Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Necla Songür, "17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü" sebebiyle, akciğer kanseri ile doğrudan ilişkili olabilecek risk faktörleri ve akciğer kanserinden korunmanın yolları hakkında bilgi verdi.

"Günde birkaç sigara bile kansere yakalanma riskini artırır"

Sigara içmenin akciğer kanseri için bir numaralı risk faktörü olduğunu ifade eden Songür, "Pipo ve puro benzeri tütün ürünlerinin kullanılması ve ikinci el sigara dumanına maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Sigara içenler, sigara içmeyenlere göre 15 ila 30 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanmaktadır. Günde birkaç sigara içilmesi bile akciğer kanseri riskini artırır. Her yaşta sigarayı bırakmak akciğer kanserinden korunmak için en önemli adımdır" dedi.

"Doğal gazlar akciğerlerin düşmanı olabilir"

Radonun kayalardan, kirden gelen, evlerde ve binalarda sıkışıp kalmış doğal bir gaz olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Songür, "Görülemez, tadılamaz veya kokmaz. Radon her yıl yaklaşık 20 bin akciğer kanseri vakasına neden olmaktadır. Bu da onu akciğer kanserinin ikinci en önemli nedeni haline getirmektedir. Asbest, arsenik, dizel egzoz, bazı silika ve krom solumak da akciğer kanseri riskini artırmakta ve bu riskin özellikle sigara içenlerde daha yüksek olduğu bilinmektedir" diye konuştu.

Risk altında olanları sıralayan Prof. Dr. Necla Songür, "Yoğun sigara içenler, çeşitli kimyasal maddelere mesleki maruziyeti olanlar, son 15 yıl içerisinde sigarayı bırakmış olanlar, 55 ila 80 yaş arasında olanlar, akciğer kanseri olduğu halde hala sigara içen kişilerde, başka bir akciğer kanseri gelişme riski söz konusudur. Ayrıca sigara kullananlarda beta-keroten takviyeleri akciğer kanseri riskini artırır. Ailesinde akciğer kanseri olanlarda kanser gelişme riski daha çoktur. Göğüs bölgesine radyasyon uygulaması da akciğer kanserini artıran önemli bir diğer nedendir. Ancak bazı akciğer kanserleri herhangi bir sebep olmaksızın da ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Akciğer kanserinden korunma önerilerinden bahseden Prof. Dr. Songür, "Sigarayı bırakın ve sigara içilen ortamlardan uzak durun. Mesleksel ve çevresel riskleri ortadan kaldırın veya azaltın. Az yağlı gıdaların, sebze ve meyvelerin bol tüketildiği bir beslenme programı uygulayın. Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze yiyin. Alkol tüketimini sınırlandırın. Özellikle açık havada düzenli egzersiz yapın" dedi.