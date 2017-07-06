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06 Temmuz 2017 16:40

Akdam Mahallesinde asfalt çalışması

Alanya Belediyesi, Akdam Mahallesinde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Akdam Mahallesinde asfalt çalışması

06 Temmuz 2017 16:40


Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, iki sathi kaplama ve bir sıcak asfalt ekibi ile batı ve doğu bölgelerinde çalışmalarını sürdürülüyor. Batı bölgesinde 12 kilometrelik Karasu yolunda asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler, Akdam Mahallesi Çobanlar yolunda asfalt çalışmasına devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yaptığımız asfalt programı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek kendi planlamalarımız gerekse mahalle toplantılarında vatandaşların ilettikleri talep doğrultusunda bütün bölgeleri asfaltla buluşturacağız” dedi.


Asfalt çalışması batı bölgelerinde Akdam Mahallesi’nden sonra Avsallar Sanayi Yolu, Türkler Yat Limanı ve Toslak Mahallesi GES yolu ile devam edecek.


Doğu bölgesinde Yaylalı yolunda sathi kaplama çalışmasını tamamlayan diğer ekip ise, sırasıyla Asmaca, Başköy, Fakırcalı, Şıhlar ve Gözüküçüklü Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını sürdürecek.




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