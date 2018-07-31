Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) heyeti Denizli’de

Belediyelerin görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesini, eğitim, danışmanlık, bilgi ve deneyim paylaşımı ile destekleyen Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB), her geçen gün daha da büyüyor. Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AKBB ailesine katılan Denizli’nin 5 ilçe belediyesini beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret etti. İlçe belediye ziyaretlerine AKBB Başkan Danışmanı ve aynı zamanda AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AKBB Genel Sekreteri Süreyya İşeri ve AKBB’nin MHP’li Meclis Üyesi Adem Çelik katıldı.

Heyet, Denizli’nin Pamukkale, Merkezefendi, Çal, Bekilli ve Bozkurt belediyelerine ziyaret gerçekleştirdi.

AKBB ailesi büyüyor

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gülersin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Başkafa ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, AKBB heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. AKBB heyeti, yeni üye ziyaretlerini gerçekleştirirken, Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu’nun davetine de icabet ettiler. Başkan Tütüncü, ziyaret ettiği belediye başkanlarına AKBB’nin üyelik levhası ve çiçekli anı şilti, ev sahibi belediye başkanları da Tütüncü’ye kendi yörelerinin özelliklerini taşıyan anı şilti takdim etti.

Üye sayısı 71 oldu

Başkan Hakan Tütüncü, göreve geldiklerinde 41 olan üye sayısını 71’e ulaştırdıklarını ve en az 82 üye hedeflediklerini söyledi. Günden güne güçlenen AKBB’nin daha büyük bölgesel birlik olması yolunda ilerlediklerini vurgulayan Başkan Tütüncü, ziyaret ettikleri başkanlar ile belediyecilik sorunlarını ve birlikte sürdürecekleri çalışmaları istişare ettiklerini söyledi. Birliklerin ruhuna uygun çalıştığında şehircilik hizmetlerine doğrudan yansıyan katkılar sunduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Belediyelerimiz ile şehirlerimizin haklarını müdafaa edebilmek ve daha güzel hale getirecek adımları birlikte atabiliyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni üyeler kazanmak için çalışacağız. Birliğimiz büyümeye ve gelişmeye devam edecek” diye konuştu.