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05 Haziran 2018 12:42

Akdeniz ekiplerinden Dünya Kupası’na 2 futbolcu

Dünya Kupası’nda, Akdeniz ekiplerinden 2 oyuncu mücadele edecek.

Akdeniz ekiplerinden Dünya Kupası’na 2 futbolcu

05 Haziran 2018 12:42


14 Haziran’da Rusya’da başlayacak olan 2018 Dünya Kupası’nda, Antalyaspor ve Alanyaspor’dan birer oyuncu mücadele edecek. Alanyaspor’un sağ beki Lamine Gassama, Senagel ve Antalyaspor’un stoperi Johan Djourou, İsviçre forması ile Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Alanyaspor forması ile bu sezon 33 maça çıkan Lamine Gassama 1 asist yaptı. Antalyaspor formasını 18 kez sırtına geçiren Johan Djourou ise 1 gol attı.


Süper Lig’den Dünya Kupası’na en fazla oyuncu gönderen takımlar ise dörder futbolcu ile Bursaspor ve Beşiktaş oldu. Galatasaray ve Kasımpaşa’dan ise üçer oyuncu Dünya Kupası’nda forma giyecek.




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