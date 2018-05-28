İlk olarak sabah saatlerinde Irmağın Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında görülen Akdeniz foku, ırmak kenarında bulunan kafeteryalardaki vatandaşlara adeta gösteri yaparcasına ırmağın serin sularında uzun süre yüzdü. Bir süre gözden kaybolan fok öğle saatlerinde bu kez Manavgat köprüsü çevresinde görüldü. Uzun süre suya batıp çıkarak yüzen fok, kafeteryalardaki ve botlardaki vatandaşlar ilgiyle izledi. Bazı vatandaşların ise foka ekmek attıkları gözlendi.

Geçtiğimiz yıllarda da birkaç kez Manavgat Irmağı’nda görüldüğü belirtilen fok, bir süre sonra ırmakta gözden kayboldu. Manavgat Irmağında görülen fob Balığının dünyanın en nadir 12 memeli türleri arasında gösterilen Akdeniz foku olduğu, soğuk ve ılıman denizlerde yaşayan bu türün Türkiye’de rastlanılabilen tek fok türü olduğu belirtildi.