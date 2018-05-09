Akdeniz Kentler Birliği’nden Türel’e ziyareti

Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın oluşturduğu Akdeniz Teknik Yardım Programı’nın insiyatifinde, İspanya’nın Barselona kentinde, kurulan Akdeniz kentler Birliği (Medcities) Genel Sekreteri Xavier Tiana ve Medcities Direktörü Oriol Barba, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti.

Tiana: “Antalya Medcites için önemli bir şehir”

18 ülkeden 46 kent ile Türkiye’den İzmir, Antalya ve Silifke’nin üye olduğu Medcities Genel Sekreteri Xavier Tiana, Antalya’nın birlik açısından önemli bir destinasyon olduğunu belirterek, birlik ve Antalya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini istedi. Antalya’nın birliğe üye diğer şehirlerle işbirliği yapmasının önemine dikkat çeken Tiana, “Antalya’da tüm projelerin demokrat bir yapıda şeffaf bir anlayışla halka sorulması birliğe üye şehirlere örnek olabilir. Barcelona tam bir kruvaziyer şehri. Antalya bu konuda Barcelona ile işbirliği yapabilir” dedi.

Türel: “Tecrübelerimizi paylaşırız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, Medcites ve üye şehirlerle her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri konusunda kısa bilgi veren Başkan Türel, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı ile ilgili üye şehirlerle tecrübelerini paylaşabileceklerini belirtti. Ziyaretin sonunda Başkan Türel konuklarına Antalya’ya özgü reçel hediye etti.

Medcities’in çalışma alanları

Bölgesel şartların geliştirilmesine yönelik çalışan ağ, yerel yönetimlerin çevresel ve sürdürülebilir kalkınma yönetimi gücünün artmasında aracı görevi görüyor. Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için deneyimlerin paylaşılmasının önemli olduğu görüşünden yola çıkan Medcities, dönem dönem üye şehirlerinde çevresel konularda araştırmalar yaparak, araştırma sonuçlarını üye ülkelerle paylaşıp ortak çözüm bulunması konusunda somut adımlar atıyor. Kentsel hareketlilik, sürdürülebilir kalkınma stratejileri, su, atık yönetimi ve hava kalitesinin iyileştirilmesi konularında çalışan Akdeniz Kentler Birliği, üyeler arası bilgi alışverişini, ortak faaliyetlerin artırılmasını, çalıştay, seminer ve periyodik toplantılar düzenlenmesine katkı sağlıyor.