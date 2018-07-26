Dr. Doğan Narin,ç MYO’lar nitelikli ara insan ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu belirterek, öğrencilere kurumlarda eğitim-öğretim dönemleri boyunca teorik bilgilerin yanında pratik bilgiler sunulduğunu söyledi. Narinç, “Bu bakımdan özel sektörün ve kamunun ihtiyacı olan, alanında donanımlı ara insan gücü okullardan sağlanıyor. Meslek Yüksekokulları mesleki yeterliliği sağlama üzerine kurulu bir eğitim müfredatına sahiptir. Okulda öğrencilerin mesleki anlamda tam donanımlı olmasına yönelik teorik eğitimlerin yanında pratik eğitimler de veriliyor. Pratik eğitimlerin üzerinde özellikle duruluyor. Çünkü bu eğitimler mesleki anlamda öğrencilerin yeterli olmasını sağlıyor” dedi.

Meslek yüksekokullarının iki yıllık eğitime sahip olmasının en büyük avantajının, öğrencilerin hayata erken atılmalarına imkan sağlaması olduğunu kaydeden Narinç, öğrencilerin donanımlı bir şekilde bu süre içerinde mezun olduğunu dile getirdi.

Narinç: “Bölümlerin doluluk oranı yüzde 90”

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek yüksek Okulunda bulunan tüm bölümlerin doluluk oranın yüzde 90 olduğunu ifade eden Doç. Dr. Narinç, tüm programların hem örgün öğretimi, hem de ikinci öğretimi bulunduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Sayıca en çok öğrencimiz Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında bulunuyor. Yaklaşık olarak 2000 öğrencimiz bu programda kayıtlıdır. En az sayıda öğrencimiz ise birkaç yıl önce açılan Özel Güvenlik programımızda var. Fakat bu sayılar belirlenen kontenjanlar çerçevesinde alınan öğrencileri kapsıyor. Daha önce de belirtildiği gibi doluluk oranları tüm bölümler için yüzde 90’ın üzerindedir. Meslek yüksek okulumuzda örgün ve ikinci öğretim olmak üzere toplam 7 bin 500 civarında öğrenci var. Bu sayı çok önemlidir ve okulumuzun önemli bir tercih noktası olduğunun göstergesidir. Okulumuz programları rastgele açılmış programlar değildir. İlimizin ve sektörlerin ihtiyacı göz önünde bulundurularak açıldı. Ayrıca okulumuzda yeni döneme Medya ve İletişim programının ikinci öğretiminin açılacak”

Fakülte programları

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek yüksek Okulunda 13 program bulunduğunu vurgulayan Narinç, “Programlarımız şu şekilde; Pazarlama, Halka İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim, Banka ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Turizm ve Otel işletmeciliği, Turizm Seyahat Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Özel Güvenlik ve Koruma programlarıdır” şeklinde konuştu.

“DGS’de başarılı olurlarsa dikey geçiş yapabilirler”

Meslek Yüksek okullarında okuyan öğrencilerin 2 yıl sonunda Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde fakültelere geçiş yapabileceklerini belirten Doç. Dr. Narinç, “Sınavdan alınan puan ile mezun oldukları programdan geçebilecekleri bölümleri tercih ediyorlar. Böylelikle programlarının 4 yıllık eğitim veren bölümlerine ya da ÖSYM’nin kılavuzunda belirttiği geçiş imkânı sağlanan bölümlere dikey geçiş yapabiliyorlar. Geçişler ile ilgili söylenecek bir diğer husus ise, öğrenciler güz döneminde geçmeleri gereken belirli sayıda dersleri olsa bile fakültelere kayıt yaptırabiliyorlar” dedi.

“İş sahasında bir adım öne çıkaracak”

Meslek Yüksek okullarının ülke için önem taşıyan kurumlar olduğunu ifade eden Narinç, 2 yıllık okulların nitelikli ara insan kaynağı sağlanmasında büyük rol oynadığını kaydetti. Narinç, “Sosyal bilimler alanlarında eğitim veren okulumuz; bölge ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Öğrenciler okulumuzdan aldıkları eğitim ile değerli mesleki yetkinliklere sahip oluyor. Bu yetkinlikler onları iş sahasında bir adım öne çıkaracak. Son derece etkin istihdam imkan sunan okulumuzu öğrencilerin tercih etmeleri bu bakımdan önemlidir” diye konuştu.