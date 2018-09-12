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Akdeniz Üniversitesi Avrasya'nın En İyi Üniversiteleri arasında

Akdeniz Üniversitesi Times Higher Education (THE)’nın bu yıl ilk kez açıkladığı Avrasya’nın En İyi Üniversiteleri sıralamasında 47.

Akdeniz Üniversitesi Times Higher Education (THE)'nın bu yıl ilk kez açıkladığı Avrasya'nın En İyi Üniversiteleri sıralamasında 47. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.


Avrasya'da yer alan üniversitelerin Eğitim, Uluslararası Görünüm, Sanayi Geliri, Araştırma ve Atıf olmak üzere beş kritere göre sıraladığı değerlendirmede Türkiye'den 22 üniversite yer aldı. Söz konusu listede en çok üniversitesi yer alan ülkelere bakıldığında 27 üniversite ile Rusya birinci sırada ardından 22 üniversite ile Türkiye ikinci sırada yer alıyor.


Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Avrasya'nın en iyi üniversiteleri sıralamasında Akdeniz Üniversitesi'nin Türkiye'nin ve Avrasya'nın birçok seçkin üniversitesini geride bırakarak listede 47. sırada yer alması bizleri son derece gururlandırdı. Bundan sonraki süreçte her zaman daha iyiyi hedefleyen vizyonumuzla, başarılarımızı artırarak, daha da üst sıralara yükseleceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

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