Akdeniz Üniversitesi Avrupa'nın en büyük uluslararası eğitim fuarında

Akdeniz Üniversitesi, Avrupa'da ve dünyada yükseköğretimin uluslararası olmasına katkı sağlamayı hedefleyen Avrupa Uluslararası Eğitim Derneği (EAIE-European Association for International Education) tarafından İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Avrupa'nın en büyük uluslararası eğitim fuarı olan Avrupa Yükseköğretim Konferans ve Fuarı'na katıldı.

Cenevre Palexpo'da düzenlenen ve yükseköğretimde kalite, uluslararasılaşma, işbirliği ve benzeri konularla ilgili çalıştay, toplantı ve seminerlerin yer aldığı EAIE 2018, yaklaşık 138 farklı ülkeden 5700 katılımcıyı ağırladı.

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en büyük uluslararası eğitim fuarı olan EAIE 2018'ya Akdeniz Üniversitesi'nin misyonu, vizyonu, eğitim faaliyetleri ve uluslararası fırsatlarını tanıtmak üzere Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Binnur Genç İlter, Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Öğr.Gör. Nurgül Büyükkalay ve Erasmus+ Sorumlusu Derya Lökçü katıldı.

Fuarda, farklı ülkeler ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan programlar Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği kurmak ve uluslararası öğrenci potansiyelini artırmak amacıyla dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan üniversiteler ile temaslarda bulunuldu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi'nin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda, tüm dünyadan yükseköğretim kurumları ile işbirliğini güçlendirmek, değişim programları kapsamında ortaklık imkânlarını çeşitlendirmek üzere Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) tarafından her yıl düzenlenen uluslararası yükseköğretim fuarına katılıma önem verdiklerini belirtti.

Rektör Ünal, bu tür fuarlara katılımın önemine değinerek, uluslararası alanda yeni ufuklar açılmasına olanak veren bu fuarlar sayesinde Akdeniz Üniversitesi'nin uluslararası işbirlikleri ve uluslararası proje sayısında önemli artışlar kaydettiği bilgisini verdi.