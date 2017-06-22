Akdeniz Üniversitesi Bayramlaştı

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Ahmet Ögke ile Akdeniz Üniversitesi akademik ve idari personeli katıldı.

Bayramların sevgi, merhamet, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği özel günler olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Yardımseverliğin, muhtaçlara uzanacak elin, küçükleri sevgi ve şefkatle kucaklamanın, büyükleri saygıyla hatırlamanın vesilesi olan bu özel günler, bizi biz yapan değerleri tekrar hatırlamamıza vesile olur. Bizler barışı, sevgiyi, affetmeyi ve yardımlaşmayı öğütleyen bir dinin mensuplarıyız. İhtiyacı olan her canlıya yardım etmek hem ahlaki hem de insani sorumluluklarımızdandır. Bu özel günleri kardeşliklerimizi pekiştirmek için fırsat bilelim. Bayram sevincimizi, şehit yakınlarımız, yaşlılarımız, yoksullarımız, hasta ve zor durumda olanlarla da paylaşmayı ihmal etmeyelim” dedi.

Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada terör başta olmak üzere çok fazla üzücü olayların yaşandığını belirten Ünal, “Tüm insanlık olarak, bu üzücü olaylara karşı ayrışmaya ve bölünmeye geçit vermeden el ele mücadele etmeliyiz. Bayramların bize öğrettiği kardeşliği ve manevi iklimi tüm dünyaya ve tüm zamanlara yaymalıyız. Dileğim odur ki bir arada yaşamanın, dostluğun ve kardeşliğin timsali olan bayramlar tüm insanlığın huzur ve güven içinde geleceğe umutla bakabilmesine vesile olur.”

Ünal, tören sonunda Akdeniz Üniversitesi mensuplarının bayramını kutlayıp herkese huzur, sağlık ve mutluluk içinde bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.