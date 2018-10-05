Akdeniz Üniversitesi Dünyanın En İyi Üniversiteleri arasında

Akdeniz Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayan Dünya Üniversiteleri Sıralaması'na (Times Higher Eduation-2019) Türkiye'den giren üniversiteler arasında 13. sırada yer aldı.

Times Higher Education'ın (THE) raporunda üniversiteler, öğretim, araştırma, bilgi transferi, uluslararasılaşma kriterlerine göre sıralandı. 77 ülkeden 1258 üniversitenin değerlendirmeye alındığı bu yılki sıralamada Türkiye'den 23 üniversite yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Eğitim-öğretimin, bilimsel araştırmaların, toplumsal hizmetlerin niteliğini sürekli arttırma arayışı içerisinde her alanda hep daha iyisini hedeflediklerini belirterek, “Üniversitemiz dünyanın en iyi üniversitelerini belirleyen sıralamaya Türkiye'den giren üniversiteler arasında 13. sırada yer aldı. Bu önemli bir başarı. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda Üniversitemizin dünya üniversiteleri ile yarışır düzeye gelmesi ve ulusal ve uluslararası alanda her geçen gün büyüyen ve gelişen bir çizgiye sahip olması mutluluk verici” diye konuştu.