Akdeniz Üniversitesi En İyiler Arasında

dünyada ise 170. sırada yer aldı.

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, ‘Gelişen Ekonomilerde En İyi Üniversiteler 2018’ sıralamasını yayınladı. dünyada ise 170. sırada yer aldı. Öğretim kalitesi, araştırma etkisi, uluslararası görünüm ile endüstri-üniversite işbirliği gibi kriterlerin değerlendirildiği, 42 ülkede 350 üniversite arasında yapılan ‘Gelişen Ekonomilerde En İyi Üniversiteler 2018’ sıralamasında Türkiye’den 22 yükseköğretim kuruluşu yer aldı.

Son yıllarda Türkiye ve dünyada bilimsel kriterler baz alınarak yapılan pek çok sıralamada üst sıralarda yer aldıklarını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Üniversitemiz Türkiye’nin en önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktadır. Eğitim kalitesi, araştırma odaklı yaklaşımı ve üniversite sanayi işbirliği için yaptığımız yoğun çalışmalar bize başarı olarak geri dönüyor. 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da başarılarımıza yenilerini eklemek ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak hedefimize adım adım ilerliyoruz” dedi.

Her başarının altında yoğun bir çalışma ve emeğin olduğunu dile getiren Rektör Ünal, “iki gün önce açıklanan 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesinde Antalya Teknokenti’nin “En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kategorisinde birinci olduğunu hatırlatarak; “Araştırmaları, projeleri ve yayınlarıyla Üniversitemizin bu başarılarında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.