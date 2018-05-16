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16 Mayıs 2018 11:13

Akdeniz Üniversitesi Futbol Turnuvası sona erdi

Akdeniz Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Personel Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi.

Akdeniz Üniversitesi Futbol Turnuvası sona erdi

16 Mayıs 2018 11:13


Bu yıl 16.sı düzenlenen Nisan-Mayıs ayları boyunca 12 takımın karşılaştığı turnuvanın son maçında F.C Karabulut Spor geçen yılın şampiyonu Göz Bankası’nı 3-1 yenerek kupayı kaldıran takım oldu. Şampiyonluk maçını izleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Öğrencilerimizin ve personelimizin sosyal faaliyetlerin yanında sportif faaliyetler de yapmalarını her zaman destekliyoruz. Geçen yıl ki turnuvaya kendim de oyuncu olarak katılmıştım. Bu yıl da bizzat gelerek şampiyonluk maçını izlemek ve şampiyon takım başta olmak üzere kupa kazanan takımlarımıza kupalarını kendi ellerimle vermek istedim” diye konuştu.


Bu tür sportif faaliyetlerde aslında tüm sporcuların kazandığını, önemli olanın dostluk ve kardeşlik içerisinde spor yapmak olduğunu vurgulayan Rektör Ünal, “başta bu yılın şampiyonu F.C Karabulut Spor, 2.si Göz Bankası, 3.sü Rektörlük ve 4.sü Eczane Spor olmak üzere turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ediyor ve gelecek yıl için şimdiden başarılar diliyorum” dedi.




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