Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü Kutlandı

Akdeniz Üniversitesi'nde “Dünya Diyabet Günü” nedeniyle ücretsiz kan şekeri ölçümü gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından 14 Kasım “Dünya Diyabet Günü” nedeniyle ücretsiz kan şekeri ölçümü gerçekleştirildi.

Hasta, hasta yakınları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan İç Hastalıkları Bilim Dalı Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Arş. Gör. Dr. Özlem Doğan, İnsülin hormonunu bulan Fredick Bantingin'in doğum günü olması nedeniyle 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olarak belirlendiğini hatırlatarak, şeker hastalığı ile ilgili farkındalığın artması, konunun öneminin vurgulanması amacıyla tüm dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olarak kutlandığını, kendilerinin de bu vesileyle diyabet konusunda farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Doğan, “Diyabet kan şekeri yüksekliği ile seyreden, dünyada ve Türkiye'de gün geçtikçe sıklığı artan ve uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Diyabeti tedavi etmek adına çok seçeneğimiz olduğu gibi, bu hastalığa yakalanmamak için de yapılabilecekler olduğunu bilmek ve uygulamak önemlidir. Düzenli ve dengeli beslenme ile egzersiz diyabetin en büyük düşmanları olup yaşam tarzını bunlara göre değiştirmek diyabete yakalanma olasılığını azaltacaktır. Kan şekeri yüksekliği böbrek yetmezliği, körlük, sinir hasarı, felç, kalp krizi, damar tıkanıklığı ve iyileşmeyen yaralara neden olabilir. Ancak kan şekeri uygun araklılarda seyreden diyabet hastaları sayılanların hiçbiri gelişmeden sağlıklı yaşam sürdürebilir. Diyabet tanısı alan hastalarımız da tedavilerine en büyük katkıyı beslenmelerine dikkat ederek, düzenli egzersiz yaparak ve ilaç tedavilerini doktorlarının önerdiği şekilde uygulayarak sağlayabilirler” diye konuştu.

Kan şekeri ölçümü yaptıran vatandaşlarla diyabet hastalığı konusunda bilgilerin de paylaşıldığı etkinlik gün boyu devam etti. Etkinlikte ayrıca Dünya Diyabet Günü'nün amblemi olan “Mavi Halka” ile de katılımcılar fotoğraf çektirdi.