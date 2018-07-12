Akdeniz Üniversitesi işbirliklerini sürdürüyor

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi (Akdeniz TTO) Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapçı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hacı Sefa Tercan, Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Sever Mutlu ve yetkililer katıldı.

İşbirliği kapsamında çim konusunda ıslah faaliyetleri yürüten Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Sever Mutlu tarafından çim alanları tesislerinin mevcut toprak, sulama, iklim şartlarında mikroklimatik koşullara ve kullanım amacına uygun olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında Üniversitesi kaynaklı çim çeşitlerinin ve çeşit adaylarının Mersin Belediyesi’nin Çim Tesisi projesinde değerlendirilmesi ve kullanıma aktarılması öncesinde uygun alt yapı oluşturulacak ve personeller eğitilecek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Akdeniz TTO aracılığı ile talepler doğrultusunda ihtiyaca yönelik Üniversite Ar-Ge kaynaklarını ve bilgi birikimini kurum ve kuruluşlara aktarıyoruz. Öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmalarını bu tür işbirlikleriyle uygulamaya geçirerek üniversite şehir bütünleşmesine ve bölgemize katkı sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.