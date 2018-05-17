Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden örnek proje

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencileri ‘Geleceği Yeniliyoruz’ adlı sosyal sorumluluk projesi ile Aksu ilçesine bağlı Kumköy ilk ve ortaokulunu yenilediler. Halkla İlişkiler ve Kampanya Tasarımları dersi kapsamında gerçekleştirilen projede öğrenciler okulun tüm eksiklerini de giderdi. Okulun eski perdeleri yenilenirken, sınıfların kapıları Mustafa Kemal Atatürk portreleri ve sözleriyle giydirildi. Anasınıfı öğrencileri için eğitici oyuncak ve kitap yardımı yapıldı. Okulun zarar görmüş korkuluk demirleri yerine yenileri takıldı. Yetersiz olan spor malzemeleri Antalyaspor sponsorluğunda giderildi. Okulun dış cephesi ve bahçe duvarları çeşitli boya firmalarının katkılarıyla öğrenciler tarafından boyandı. Mıntıka temizliği yapılarak bahçe çiçek ve fidan dikimi ile güzelleştirildi. Okulun bulunduğu köyde, öğrencilerin okul sonrasında zaman geçirebilecekleri bir alan olmadığı için oyun parkı inşa edildi.