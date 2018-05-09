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09 Mayıs 2018 13:16

Akdeniz Üniversitesi Radyosu UNIFM91.3’e Özel Ödül

Akdeniz Üniversitesi Radyosu ‘Gençliğe Destek Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi Radyosu UNIFM91.3’e Özel Ödül

09 Mayıs 2018 13:16


Akdeniz Üniversitesi’nin 91.3 frekansından yayın yapan Üniversite FM, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Müzik OnAir ödüllerinde yarışmanın ‘Gençliğe Destek Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü teslim alan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli ve UNIFM91.3 Genel Koordinatörü Suat Erdöl’e ödülü Müzik OnAir ailesinden Ezgi Taşlı’ya takdim etti.



“Bekle bizi İstanbul”


Ödülü teslim alan Erdöl, "Gençliğe destek özel ödülü almamızda desteklerini esirgemeyen Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünal’a, İletişim Fakültesi üst yönetimine, Akdeniz Üniversitesi personeline ve destek veren Antalya halkına bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Üniversite radyosu olarak Antalya’nın sesi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl birincilik ödülünü, Akdeniz İletişim’e getirmek için ne yapmak gerekiyorsa onu fazlasıyla yapacağız. Bekle bizi İstanbul" dedi.


Müzik OnAir ödülleri derecelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan online oylamada Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal oylarını UNIFM91.3’ten yana kullanarak, Akdeniz Üniversitesi Radyosu’na destek olmuşlardı.




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