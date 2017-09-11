Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk ders heyecanı

İlk Ders Töreni’ne Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile öğrenci velileri katıldı.

İlk Ders Töreni’nin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, “Sizler zorlu bir sınav sürecini başarı ile göğüsleyerek, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden ve en iyi fakültelerinden birine geldiniz. Bu önemli başarınızdan dolayı sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum” dedi. Akdeniz Üniversitesi’nin Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden biri olduğunu söyleyen Gürpınar, “Üniversitemiz eğitim kalitesi, sosyal imkanları ve eşsiz kampüsüyle Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri. Üniversitemiz öğrenci memnuniyeti, akademik performans gibi birçok kriterin göz önünde bulundurulduğu pek çok araştırmada üst sıralarda yer alıyor. Bu sıralamalarda Tıp Fakültesi olarak, fakülteler bazında ilk sıralardayız. Bu önemli bir başarıdır. Sizler de böyle bir üniversitede eğitim alacağınız için çok şanslısınız” diye konuştu.

Tıp Fakültesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk dersini veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Tıp Fakültesi hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel amacının, tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltecek, nitelikli hekimler ve akademisyenler yetiştirmek ve evrensel düzeyde sağlık hizmetleri sunmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özbilim, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin örnek standartlarda tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti ile bu amacı başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi.

İlk Ders programı Dekan Yardımcı Prof. Dr. Cem Oktay ve Dönem I Koordinatörü Prof. Dr. Fatoş Belgin Yıldırım, Toplumsal Destek Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Serap Toru’nun konuşmalarıyla son buldu.