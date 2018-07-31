Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden AR-GE başarısı

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bülent Uzun tarafından yürütülen “Şeker Sorgumda Biyoenerji ile İlişkili Yüksek Şeker Bitki Özsuyu ve Bitki Boyu Karakterlerinin GBS Kullanılarak Haritalanması ve Biyoenerji Kullanımına Uygun Hat Islahı Projesi,” Prof. Dr. H. İbrahim Uzun tarafından yürütülen “Salamuralık Yapraklı ve Mildiyö Hastalığına Dayanıklı Yeni Üzüm Çeşitleri Geliştirme projesi,” Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından yürütülen “Pamukta Epiallellerin Horizontal Transferi, Transgenerasyon Stabiliteleri ve Bazi Lif Teknik Özelliklerine Epigenetik Etkileri Projesi,” Prof. Dr. Mehmet Topakcı tarafından yürütülen “GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Destekli Küçük Tohumların Ekimine Uygun Ekim Makinası Prototipinin Geliştirilmesi Projesi,” Prof. Dr. Nedim Mutlu tarafından yürütülen “Domateste CRISPR Cas9 ile Kromozom Eliminasyonu ve Haploid Hatların Elde Edilmesi Projesi” kabul edilDİ.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Türkiye’de en önemli ArGe merkezlerinden biri olduğunu belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, “Bu yıl desteklenen projeler, Bahçe Bitkileri alanında yeni üzüm çeşidinin geliştirilmesi, Tarla Bitkileri alanında pamukta moleküler genetik uygulaması ve şeker sorgum ıslahı, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında küçük tohumların ekimi için ekim robotu geliştirilmesi ve Tarımsal Biyoteknoloji alanında domates ıslahında yeni teknolojilerin kullanılması üzerine yapılan çalışmalardır. Emeği geçen tüm öğretim üyelerine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.