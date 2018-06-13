Akdeniz Üniversitesi’nde Bayramlaşma Töreni

Dr. Mustafa Ünal personel ile bayramlaştı.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda Ramazan Bayramı öncesi bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal ile Akdeniz Üniversitesi akademik ve idari personeli katıldı. Personel ile bayramlaşan Ünal, bayramların ruhunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularının tüm insanlığa yayılması, aile ve akrabaların yanı sıra muhtaçlar, düşkünler, hastalar, yaşlılar, şehit yakınlarını ziyaret ederek bayram sevincinin onlarla paylaşılması gerektiğini ifade etti.

“Tüm dünyada huzurun ve barışın hakim olmasını istiyorum”

Tüm dünyada özellikle Türkiye’de çok üzücü olaylar yaşandığını belirten Rektör Ünal, “Biliyoruz ki kötülüğün dini, dili, milleti yoktur. ‘Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek, bir can kurtarmanın da bütün insanlığı kurtarmak’ inancıyla yaşayan bir millet olarak bu yaşananlar bizleri derinden üzüyor. Tüm dünya üzerinde insanlık din, dil, ırk, farklı görüşler ve inanışlarla bölünmüş durumda. Ancak insanlık olarak tüm bu farklılıkların, kavgaların ayrışmaların son bulması için iyiliği yeryüzüne yaymamız, adalet, sevgi ve hoşgörüde buluşmamız şarttır. Başta ülkemiz olmak üzere coğrafyamızda ve İslam dünyasında yaşanan acıların ve sıkıntıların bir an önce son bulmasını, tüm dünyada huzurun ve barışın hakim olmasını yürekten arzu ediyorum” diye konuştu.

Akademik ve idari personelinin kaynaşmasına, birlik ve beraberliğinin güçlenmesine vesile olan bayramlaşma töreni sonunda Rektör Ünal, Akdeniz Üniversitesi mensuplarının bayramını kutlayarak herkese huzur, sağlık ve mutluluk içinde bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.