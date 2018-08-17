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17 Ağustos 2018 14:57

Akdeniz Üniversitesi’nde bayramlaşma töreni

Akdeniz Üniversitesi personeli, Kurban Bayramı öncesi bir araya gelerek bayramlaştı.

Akdeniz Üniversitesi’nde bayramlaşma töreni

17 Ağustos 2018 14:57

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.


Açılış konuşmasında milletimizin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Bizler iyilikler yapmak ve güzellikleri yaşatmak adına oldukça hassas bir millet olarak, Kurban Bayramı vesileyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, iyilikler yapmak için yol aramalı, bir gönül almak için fırsat kollamalı, dostluk ve kardeşlik için gayret sarf etmeliyiz.” diye konuştu.


Ülkemizin ekonomik olarak saldırıya uğradığı şu günlerde birlik beraberlik ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu belirten Rektör Ünal; “Akdeniz Üniversitesi mensupları olarak Ülkemizin başta ekonomik olmak üzere her alanda güçlenmesi için bugün her zamankinden daha fazla çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor. Milli ve yerli bir ekonomi için daha fazla bilimsel araştırma, daha fazla üretim yaparak bunların katma değere dönüşmesi ve ekonomimizin güçlenmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.


Böyle günlerde bayramların değeri ve öneminin daha iyi anlaşıldığına değinen Rektör Ünal, “Başta ülkemiz olmak üzere coğrafyamızda ve İslam dünyasında yaşanan acıların ve sıkıntıların bir an önce son bulmasını; karşılıklı anlayış, hoşgörü, kardeşlik temelinde daha yaşanabilir bir dünya ve aydınlık bir gelecek olmasını yürekten arzu ediyorum.” dedi.




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