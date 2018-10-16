Akdeniz Üniversitesi'nde "DevFest Antalya 2018 Konferansı"

Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı ve Google Developer Group Antalya iş birliği ile düzenlenen "DevFest Antalya 2018 Konferansı" teknoloji meraklılarını buluşturdu.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen ve Antalya'nın en büyük yazılım etkinliği olan "DevFest Antalya 2018 Konferansı" teknoloji ve inovasyon konulu oturumları ve alanında önemli isimlerin yaptığı sunumlar ile öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

DevFest Antalya 2018 Konferansı'nda Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar da ‘Yapay Zeka' konulu bir sunum yaptı. Sunumunda modern yapay zekanın gelişiminden söz eden Uluşar, yapay zekanın temel dört hedefinin; insan gibi davranmak, insan gibi düşünmek, rasyonel davranmak ve rasyonel düşünmek olduğundan bahsetti. ‘Kişisel (sanal) asistanlar bizim için neler yapabilir?' sorusu ile devam eden Uluşar, dünyayla iletişim kurmada yapay zekanın iyi yönde kullanılabileceği gibi gelecekte kontrollerini kaybetmeleri ve dünyayı kontrol altına almaları gibi riskler taşıdığına da dikkat çekti.

‘Girişimcilik', ‘Blockchain ve Dağıtık Sistemlerin Geleceği', ‘Yazılım Testleri', ‘Başarılı Bir Mobil Uygulama Geliştirme Süreci' ve ‘Yazılımcılıktan Girişimciliğe' gibi önemli konuların anlatıldığı oturumlarla gün boyunca devam eden DevFest Antalya 2018 Konferansı öğrencilere hediye çekilişi ile son buldu.