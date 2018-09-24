Akdeniz Üniversitesi'nde ‘Proje Yazma Eğitimi' gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi'nde TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında, 20-22 Eylül tarihleri arasında “Sağlık Bilimleri alanına yönelik TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlık Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, TÜBİTAK değerlendirme süreçleri, revizyon, yürütme ve sonlandırma süreçleri gözden geçirildi.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisler Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim ile katılımcılara başta 1001 projeleri olmak üzere TÜBİTAK araştırma destek programlarına başvuru kapsamında geliştirilecek projelerin hazırlanması konusunda yol gösterici ilkeler anlatıldı. Eğitim, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sadi S. Özdem koordinatörlüğünde, eğitmen ve danışmanlar Prof. Dr. Nuray Erin ve Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu'nun sunum ve katkılarıyla gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında başta TÜBİTAK 1001 projeleri olmak üzere TÜBİTAK araştırma destek programları tanıtıldı, interaktif teorik ve pratik uygulamalar ile veri tarama, proje hazırlama, başvuru, TÜBİTAK değerlendirme süreçleri, revizyon, yürütme ve sonlandırma süreçleri gözden geçirildi.

“Keyifli bir interaktif eğitim gerçekleştirdik”

ARGE çalışmalarının ülkemizin ihtiyaç duyduğu innovasyon ve ürüne dönüşümün temelini oluşturduğunu ifade eden Etkinlik Koordinatörü Prof. Dr. Sadi S. Özdem; “Bu tür çalışmalar için gerekli destek ülkemizde başta TÜBİTAK olmak çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanıyor. Araştırmacıların sağlık bilimleri alanında proje yazma konusunda bilgi ve becerilerini arttırmak ve bu alanda kendi deneyimlerini paylaşarak TÜBİTAK araştırma destek programlarına başvurularını kolaylaştırmak ve ivmelendirmek amacıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen bir program kapsamında yoğun ancak keyifli bir interaktif eğitim gerçekleştirdik” diye konuştu.