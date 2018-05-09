Akdeniz Üniversitesi’nde Türkçe Şöleni

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Türkçe Şöleni’ etkinliğinde şiir dinletisi, skeçler, dans gösterileri, koro ve solo şarkılar ile uluslararası öğrenciler yeteneklerini sergiledi. Uluslararası öğrenciler Türk kültürünü yansıtan gösterileri ve söyledikleri türkülerle izleyenlerden tam not aldı.

Başarılı bir eğitim öğretim yılının sonuna geldiklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zeki Güven, “TÖMER olarak öğrencilerimizle birlikte yoğun ve güzel bir yıl geçirdik. Bu süreç içerisinde uluslararası öğrencilerimize neler öğrettik birlikte neler yaptık bugün hep birlikte göreceğiz. Türkçe Şöleni için uzun bir hazırlık yapan öğrencilerimiz sizlere çok güzel gösteriler hazırladı. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çeşitli gösterilerle renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da büyük alkış topladı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.