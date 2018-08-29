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29 Ağustos 2018 09:56

Akdeniz Üniversitesi’nde Uluslararası Kongre

Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “V.

Akdeniz Üniversitesi’nde Uluslararası Kongre

29 Ağustos 2018 09:56

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi” düzenlenecek.


2-3 Kasım 2018 tarihinde Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi” düzenlenecek. Farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yeni bir bakış açısı ortaya çıkarmak, disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner çalışmalara bilim dünyasının dikkatini çekmek amacıyla Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıların, özgün akademik çalışmalarla kongreye katkı sağlaması bekleniyor.


Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, “Nobel ödülü alan ve büyük buluşlar gerçekleştiren bilim insanlarına bakıldığında, başarıların arkasındaki önemli bir faktörün de farklı disiplinlerin bakış açılarını kullanmaları olduğu görülmektedir. Disiplinler arası akademik çalışmaların artmasına katkı sunmak gayesi ile düzenleyeceğimiz kongreye yoğun bir katılım bekliyoruz” diye konuştu.


Kongre etkinliklerinde ayrıca Bilim ve Teknoloji Sergisi, Karma Sanat Sergisi, Kişisel Sanat Sergisi ve Eğitim Materyalleri Sergisi düzenleneceği bilgisini veren Prof. Dr. Canbulat, bu süreçte kongre hazırlık çalışmalarına verdiği destekten dolayı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’a da teşekkür etti.




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