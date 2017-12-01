Akdeniz Üniversitesi’nde yangın tatbikatı

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda, yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, muhtemel yangınlara karşı etkili müdahale ve tedbirleri içeren yangın eğitimi verildi.

Tatbikata, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevim Ercan Kelek, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Süreyya Bilmen, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi yetkilileri, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Programda katılımcılara, teorik bilgilendirme sonrası güvenli alanda yangına müdahale, yangın söndürme, yangın tüpünün kullanımı uzmanlar tarafından uygulamalı olarak gösterildi. Personellerin ve öğrencilerin ilgiyle izlediği tatbikatta, kişilerin yangın korkusunu yenmeleri ve cihazları doğru kullanabilmeleri için uygulamalar da yaptırıldı.