Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 11:13

Akdeniz Üniversitesi’nde yangın tatbikatı

Akdeniz Üniversitesi’nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi’nde yangın tatbikatı

01 Aralık 2017 11:13


Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda, yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, muhtemel yangınlara karşı etkili müdahale ve tedbirleri içeren yangın eğitimi verildi.


Tatbikata, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevim Ercan Kelek, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Süreyya Bilmen, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi yetkilileri, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.


Programda katılımcılara, teorik bilgilendirme sonrası güvenli alanda yangına müdahale, yangın söndürme, yangın tüpünün kullanımı uzmanlar tarafından uygulamalı olarak gösterildi. Personellerin ve öğrencilerin ilgiyle izlediği tatbikatta, kişilerin yangın korkusunu yenmeleri ve cihazları doğru kullanabilmeleri için uygulamalar da yaptırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç