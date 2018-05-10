Akdeniz Üniversitesi’nden Demoday’da birincilik

TEB ve TİM işbirliğinde ‘Let’s UP’ programı kapsamında Demoday etkinliği gerçekleştirildi. Demoday etkinliği sonunda, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Hakan Aktaş birincilik, lisans öğrencisi Talha Korkmaz ikincilik ödülüne layık görüldü.
Birinci, Akdeniz Üniversitesi’nden
TİM-TEB Girişim Evleri’nin, Let’s Up programı kapsamında eğitim alan üniversite öğrencilerini teknolojinin kalbi Silikon Vadisi’ne götürmeyi hedeflediği programda, bu yıl Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Hakan Aktaş birincilik, lisans öğrencisi Talha Korkmaz ikincilik alarak Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazandılar.
Girişimcilik ekosisteminde yer almak, fikirlerini ekonomiye kazandırmak isteyen, yenilikçi fikirleri olan, girişimci ruha sahip öğrenciler Silikon Vadisi’nde eğitim alma imkanı bularak, gelecekteki hayallerini gerçekleştirmek için önemli bir adım atmış olacaklar.