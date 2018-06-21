Akdeniz Üniversitesi’nden genç girişimcilere destek

Akdeniz Üniversitesi TÜBİTAK’ın ‘Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı’ kapsamında iki yıl süreyle Bireysel Genç Girişimcileri Destekleme Programı’nı yürütecek.

Kamu-üniversite-sanayi işbirliği süreçleri, proje destek ve yönetim hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, ticarileşme ve teknogirişim alanlarında çalışmalarına devam eden Akdeniz TTO bu alanlarda edindiği bilgi birikimini BİGG Programı 1. aşama süreçlerinin yürütülmesinde, Antalya’da yeni girişimcilerin yetişmesi amacıyla kullanacak. Akdeniz TTO TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı kuruluş olarak 2 yıl süreyle girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin TÜBİTAK BİGG Programına başvurularının alınmasında ilk aşama değerlendirici kuruluş olarak hizmet verecek. Bu süre içerisinde toplamda 210 girişimciye iş fikrine destek sunulması hedeflenen BİGG destek programına başvuru yapıp ilk aşamaya kabul edilen girişimcilere, başvurularının alınması, iş fikirlerinin teknolojik yenilik düzeyi, ticari potansiyelinin değerlendirilmesi, iş fikri sahiplerinin alanında uzman eğitmenler tarafından eğitilmeleri, mentorlerle iş fikirlerinin olgunlaştırılması, başarılı bulunan iş fikirlerinin TÜBİTAK kriterlerine uygun bir şekilde 2. aşama TÜBİTAK panel değerlendirmelerine iletilmesi hizmetlerinin sağlaması amaçlanıyor.

Akdeniz TTO Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapcı, öncelikli olarak ‘Akıllı ulaşım’, ‘Enerji ve temiz teknolojiler’, ‘İleri imalat ve sanayi 4.0’, ‘İletişim ve sayısal dönüşüm’, ‘Sağlık ve iyi yaşam’, ‘Sürdürülebilir tarım ve beslenme’ tematik alanlarında girişimcilerin iş fikri başvurularının alınacağı bilgisini vererek, Akdeniz TTO TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı kuruluş projesinin bölgeye ve girişimcilik ekosistemine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.