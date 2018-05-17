Akdeniz Üniversitesi’nden Girişimci Fikirler

AKGİM tarafından “TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında düzenlenen “Girişimcinin Çatısı” eğitimlerini başarıyla tamamlayıp Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazanan öğrenci ve akademisyenler ‘Fikir Çatısı Proje Yarışması’nda proje fikirlerini sundu. TEB, KOSGEB, ATEK ve ANSİAD yetkililerinin de yer aldığı yarışmada jüri üyeleri tarafından katılımcıların hazırladıkları iş planları; yenilikçilik, yapılabilirlik, sürdürülebilirlik ve sosyal etki açısından değerlendirilerek ilk üçe giren adaylar belirlendi.

Fikir Çatısı Proje Yarışması’nda; ‘Antalya’daki Tarihi Alanların 3D VR Görüntüleme Tekniği ile Görüntülenip AR Tekniği ile Desteklenmesi’ projesi ile Fadime Aygün, İsmail Anıl Oran, Fikriye Özcan, Asel Erkekli’den oluşan ekip birincilik; ‘Yerli Üretim Kumlama Makinası’ projesi ile Ali Tezer, Hasan Yıldırım, Öğretim Görevlisi Yusuf Kaplan’dan oluşan ekip ikincilik; ‘Parkinson Kaşığı’ projesi ile Mustafa Öcal, Meryem Coşgun ve Eda Sağlam ekibi üçüncülük elde etti.

AKGİM Müdürü Prof. Dr. Gürhan Yalçın, “AKGİM olarak girişimcilik konusunda üniversite ve bölgede bilinç ve bilgi düzeyini artırarak girişimci adaylarını teşvik etme ve girişimcilik ekosistemine değer katma amacıyla yürüttüğümüz girişimcilik sertifika programına ve yarışmaya başvuran tüm katılımcılarımıza, jüri üyelerimize ve gençlerimizi girişimciliğe teşvik ederek ödüle layık gören ANSİAD’a teşekkür ederiz” diye konuştu.