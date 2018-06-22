Dr. İlkay Boz ve Dr. Öğretim Üyesi Emine Kol’un katkılarıyla gün boyunca ‘Bakım Davranışları Geliştirme’ eğitimleri verildi.

Bakım ve bakım davranışları kavramlarının tartışıldığı kursa, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, hemşirelikte bakım kavramının, hemşireliğin özü olduğunu, hemşirelerin bakım verirken bireyin fiziksel, psikolojik, kültürel, entelektüel ve sosyal yönünü göz önünde bulundurarak, temel insan gereksinimlerinin karşılanmasına yardım etmesinin önemine değindi. Bakım vermede hemşirelerin bireysel özelliklerinin yanında mesleki bilgi ve deneyimlerinin de önemli olduğunu ifade eden Dekan Öncel, fakültede düzenlenen bu kurs ile iki ilçede bulunan hastanedeki hemşirelerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı yapmayı amaçladıklarını kaydetti.

“Hemşireliğin varoluş nedeni, bakım”

Hemşirelik mesleğinin asıl varoluş nedeninin bakım olduğuna vurgu yapan Dr. Öğretim Üyesi Emine Kol, hemşirelikte mesleki bilgi ve otonomide güçlenmenin biyomedikal modelin baskınlığını engelleyeceğini ve hasta sonuçlarına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Doç. Dr. İlkay Boz ise, hemşirelerin bakım verirken varlığını sunmak, dinlemek, kabul etmek, göz teması kurmak, adı ile seslenmek, açık ve ulaşılabilir olmak, dokunmak gibi bakım davranışlarını kullanmalarının, hem bakım alan hastayı, hem de bakım veren hemşireyi iyileştirdiğini vurguladı.

Kursta, ayrıca bakım davranışlarının kullanımı, video sunumu, simülasyon, yansıtma ve vaka analizi çalışmaları ile uygulamalı olarak gösterildi. Bakım Davranışları Geliştirme Kursu, hemşirelere katılım belgelerinin takdimiyle son buldu.