Akdeniz Üniversitesi'ne son teknoloji cihaz

Laboratuvar açılışına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Topuz, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Gürhan Yalçın, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Keleş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Batı Akdeniz Bölgesinde yer alan Antalya, Isparta ve Burdur şehirlerinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet edecek olan söz konusu XRF cihazı katı, toz, sıvı, metal, alaşım, seramik, PVC, kaplama malzemesi gibi maddeler üzerinde hızlı, güvenilir, hassas, ve doğruluk sınırı yüksek element analizi yapıyor. Cihaz, kayaç, toprak, su, maden, alkali elementleri, nadir toprak elementleri, bor, motor yağı, silisyum gibi bozunmayan oksit ve hidroksit radikaller oluşturan elementlerin analizinde, oksitli bileşiklerin tayin edilmesinde, kimyasal içeriklerinin % veya ppm cinsinden bulunmasında kullanılıyor.

Açılışta konuşan Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Gürhan Yalçın, “Öncelikle bu cihazın üniversitemize kazandırılmasında bizlere büyük destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Laboratuvarımız sadece fakültemize değil, tüm üniversitemize hatta şehrimize ve dahası tüm bölgemize hizmet verecektir” diye konuştu.

XRF tekniğinin Jeoloji, Maden, İnşaat, Seramik, Makina, Malzeme, Metalürji, Çevre, Gıda, Endüstri, Kimya, Biyoloji, Fizik, Ziraat gibi mühendisliklerde kullanıldığı bilgisini veren Yalçın, cihaz sayesinde, tarihi eser, metalik maden, radyoaktif cevher, kayaç, mermer, kıymetli/yarı kıymetli taş, endüstride, plastik, lastik, kağıt ve cam gibi maddelerde safsızlık, petrol ürünleri, boya ve ince film, yapı malzemeleri, seramik analizlerinin yanı sıra toksikolojik ve ağır metal anomali saha örneklerinin, çöp ve atık sahası örneklerinin analizlerine de bakılabildiğinin altını çizerek XRF cihazının daha pek çok alanda kullanılabildiğine dikkat çekti.