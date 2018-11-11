Akdeniz'in ilk drag pisti açıldı

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde hizmete kazandırdığı Kepez Drag Pisti düzenlenen törenle açıldı. Pist, açılışın ardından nefes kesen yarışmalara sahne oldu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün hız tutkunlarına söz verdiği Kepez Drag Pisti Odabaşı Mahallesi'nde hizmete girdi. Kepez Drag Pisti'nin açılışında bir konuşma yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya ve bölgedeki hareketlilik açısından çok önemli bir tesisi hizmete kazandırdıklarını söyledi. Eserler zincirine yeni ve güçlü çok büyük bir halka daha eklediklerini belirten Başkan Tütüncü, “Otomobil sporları için oluşturmuş olduğumuz drag pisti Antalya ve Akdeniz Bölgemizin ilk ve tek drag pisti olması bakımından çok anlamlı ve özel bir yatırım. Bugün açılışını yaptığımız tesis sadece bir drag pisti değil. Geçtiğimiz Cuma günü buraya bir eğitim uçağı ile bir iniş ve kalkış gerçekleştirdik. Burası aynı zamanda havaalanı olarak değerlendirilebilecek. Model uçak yarışları için ve havacılığın çok özel etkinlikleri içinde bu pisti kullanacağız. Burasını sadece otomobil ve spor yarışlarına değil çok özel ve anlamlı etkinliklere hizmet edebilecek bir tesis olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Burası Kepez'in hareketliliğine ve gelişmişliğine katkı sağlayan önemli bir buluşma noktası ve spor tesisi haline gelecek” diye konuştu.

“Kepeze hareketlilik getirdik”

Yaz mevsiminde de Drag Pisti'nin önemli buluşmalara ev sahipliği yapacağına da değinen Başkan Tütüncü, “Yazın burada kampingler gerçekleştireceğiz. Burası bölgeye önemli bir hareketlilik getirecek. Biz otomobil ve motor sporları tutkunlarına söz vermiştik. Şehri kalkındıracak ileriye götürecek, turizmi çeşitlendirecek, en önemli vizyonlarımızdan bir tanesi otomobil ve motor sporlarında, Kepezi çok önemli bir noktaya getireceğiz demiştik. Kepez'e Türkiye'nin en güzel off road pistlerinin birini kazandırdık. 2 gün boyunca bölgemize 10 binden fazla ziyaretçi geldi. Bölgemize farklı bir heyecanı hareketliliği getirdi. Bunlar önemliydi. Türkiye'nin dört bir yanından Varsak takip edildi, Kepez takip edildi” dedi.

“5 ayrı sporda merkez”

Kepez de uluslararası etkinliklerin yapılabileceği tesislerin olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Drag pisti yapıldı, aynı yerde moto drag, drift yapılabiliyor. Off Road ve enduro ile birlikte 5 ayrı motor sporları konusunda merkez olabilecek tesisleşmesini Kepez tamamlamış durumda. Bütün bunlar büyük bir başarı ve bir hayalin gerçeğe dönüşmesi, önemli bir vizyonun şehir anlamında gerçekleştirilmesi demektir” diye konuştu.

“Türk gençliğine armağan etti”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pistin yapımında emeği geçen meclis üyelerine, birim müdürlerine ve işçisine kadar herkese teşekkür etti. Başkan Tütüncü, “Birazdan buradan otomobiller kalkış yapacaklar ve onların hızlı bir şekilde kaybolduğunu göreceksiniz. Onlara bakarken bir şeyi unutmamanızı çok arzu ediyorum. Bizim hayallerimiz, biraz sonra burada kalkış yapacak, otomobillerin hızına yetişiyor ve onu geçiyor. Buradaki otomobiller bile bizim vizyonumuza, bizim hızımıza yetişemiyor. Kurşun sıksanız yetişmez bir Kepez var. Kepez de daha büyük ve güzel etkinlikleri hep beraber yapacağız. Biz hayal etmeye, büyük düşünmeye, çok çalışmaya, yolumuzdaki bütün engelleri kaldırarak, hedefimize ulaşmaya devam edeceğiz. Biz çalıştıkça Kepez çalışacak, Biz çalıştıkça Kepez kazanacak. Biz çalıştıkça spor kazanacak, gençlik kazanacak. Açtığımız bu tesis Türk sporuna, Türk gençliğine armağanımız olsun.”

İlk sürüş Tütüncü'den

Başkan Tütüncü'nün konuşmasının ardından kurdele kesimi ile drag pistinin açılışı yapıldı. Pistin açılışının ardından nefes kesen yarışlar gerçekleştirildi. Yarışların startını veren ilk sürüşü Başkan Tütüncü yaptı.