Akdenizli balıkçılar sezonu davul zurnayla açtı

Sabah saat 05 00’te Antalya Balıkçı Barınağında başlayan mezat öncesi kursan kesilip dualar edildi. İlk gün bereketinin fiyatlara da yansıdığı sezonun ilk mezatı oldukça çekişmeli geçti. Kasa kasa balıklar otellere, balıkçılılara, marketlere ve evlere gönderildi.

Nisan ayı ortalarında başlayan yasağın ardından Antalya balık sezonunu törenle açtı. Konyaaltı’nda bulunan balık hali ve balıkçı barınağında kurulan mezatlarda tonlarca balık müşterileriyle buluştu. Gece tutulup türlerine ve boylarına göre kasalara dizildiği balıklar saat 05 00’ten itibarın açık artırma yöntemiyle satışa çıkartıldı.Yüzlerce müşterinin toplandığı balık kasaları başındaki mezatlar zaman zaman çekişmeli geçti. Balıkların kasalarla satıldığı mezatlar yaklaşık dört saat sürdü.

Mezat öncesinde ise sezonun açılması sebebiyle iki kurban kesildi. Kurbanın ardından alana davul ve zurnacı girdi. Islıklarla ve davul zurna eşliğinde başlayan ilk mezatlar renkli görüntülere sahne oldu. Ellerinde 15-20 kilogramlık kuzu balıklarıyla poz veren balıkçılar davul zurna eşliğinde onamayı da ihmal etmedi. Eğlencenin ardından sıra duaya eldi. Din görevlisi eşliğinde yapılan ve bütün balıkçıların, müşterilerin birlikte el açtığı duada bereketli bir sezon için duada, eller bereketli ve kazasız belasız bir bir sezon için ’amin’ denildi. Duanın ardından ise mezata geçildi.

Antalya Balık komisyoncuları ve iş adamları dernek başkanı İlhami Demir, 15 Eylül tarihi itibarıyla başlayan sezondan oldukça umutlu olduklarını söyledi. Bekledikleri gibi bereketli bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Demir, çok sayıda balık çeşidiyle bu yıl Antalya’nın ucuz ve kaliteli balık yiyeceğinin sinyallerini verdi.

Sezon açılışı olduğu için balıkların daha da hesaplı olduğunu söyleyen İlhami Demir bütün Antalyalıları balık haline davet etti. Demir , balık fiyatlarını ise şu şekilde sıraladı. "Çipura, Levrek kilogramı 15 ile 25 TL, Barbun 25 - 30 TL, Mercan 10 -20 TL Gopez, Boyoz 5 ile 10 TL, İstavrit yine 5 -10 TL arasında. Tavuktan daha hesaplı diyebiliriz. Tavuğun kilogramı 15 TL." dedi.İlhami Demir Nisan ayının ortalarına kadar devam edecek ve 8 ay sürecek olan sezondan ümitli olduklarını sözlerine ekledi.