Akıllı sera ile 8 katlık su tasarrufu

Öğrencilerin sera modeliyle, su 8 kat az kullanılıyor, yağmur suyu değerlendiriliyor, yazılım programı ile de sera uzaktan takip ve kontrol edilebiliyor.

Bahçeşehir Antalya Koleji’nin ortaokul öğrencileri, Türkiye’de Bilim Kahramanları Derneği tarafından bu yıl ‘su’ temasıyla düzenlenen Fırst Lego League (FLL) etkinliğine hazırlandı. Antalya’nın tarım kenti olması nedeniyle seralarda kullanılan suyun daha az ve verimli kullanılmasını hedefleyen öğrenciler, internetten kontrol edilebilen otomosyon sera modelini geliştirdi. Okul bahçesine kurulan 50 metrekarelik serada, öğrenciler topraksız domates yetiştirilmesi üzerine çalıştı. Hindistan cevizi kabuğuyla doldurulan torbalar, plastik kanallara yerleştirildi ve sensörlü sulama sistemiyle birbirine bağlandı. Normal seradaki gibi büyüyen bitkilerin veriminde bir değişiklik olmadı. Sulamada kanallara biriken sular, bir tanka doğru aktı, burada işlemden geçirildi ve yeniden bitkilere geri verildi. Böylelikle normal damla sulama yöntemine göre 8 kat su tasarrufu sağlandı. Ayrıca proje ile yağmur suyu da tankta depolanıp, sulama sisteminde kullanılabiliyor. Dünyanın en büyük bilişim ve teknoloji şirketinin desteğiyle yazılan bir uygulama ile sera cep telefonu aracılığıyla, uzaktan sulanabiliyor, ısıtılabiliyor, havalandırılabiliyor.

"8 kat su tasarrufu"

10 öğrenci Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sinem Gökpınar önderliğinde İzmir’de düzenlenen FLL’de strateji ve yenilik ödülü aldı. Projeleri üzerinde çalışmaya devam eden öğrencilerin hedefi AB Projeleri ve TUBİTAK’ta baları elde edebilmek.

Sinem Gökpınar, dünyada tatlı su rezervlerinin yüzde 70’i tarım sektörü tarafından kullanıldığına dikkat çekerek, öğrencilerin çalışmasıyla, bilinçsizce yapılan tarım uygulamalarının önüne geçmek suyu tasarruflu kullanmak, yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlamak adına geliştirdiklerini belirtti.

Serada bulunan sensörlerle yaptıkları cep telefonu uygulaması üzerinden serayı takip ve kontrol edebildiklerini ifade eden Gökpnar, kullandıkları topraksız tarım tekniği ile suyu sistemde döndürerek geleneksel sistemlerden 8 kat daha az su kullandıklarına dikkat çekti.

"Su rezervlerinin yüzde 70’i tarımda kullanılıyor"

Sinem Gökpınar,10 öğrenci ile ‘Su’ konulu bir turnuvaya hazırlanma çalışmalarının zamanla projeye dönüştüğünü belirtti.

Konunun su olması ve Antalya’nın seracılık bölgesi olması nedeniyle bir akıllı sera projesi geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Gökpınar, “Topraksız tarım projesi. 50 metrekarelik alana kurduğumuz serada toprak kullanılmıyor. Amacımız burada az suyla daha çok verim almaktı ve suyu idareli kullanmaktı. Su rezervlerinin yüzde 70’inin tarımda kullanıldığını biliyoruz. Bizim projemizde kullanılan su, yeniden tanklara toplanıp, gerekli minareleri eklendikten sonra seraya veriliyor. Hem yer hem su, hem de fazla ürün alıyorsunuz. Çatıdan akan yağmur sularını da depolayarak, kullanabiliyoruz.”diye konuştu.

"Uzaktan kontrol imkanı"

Damla sulamada verilen suyun geri kullanılamadığını kaydeden Gökpınar, “ Biz burada bitki kökünde Hindistan cevizi kabuğu ( cocopeat ) kullanıyoruz. Bitki köklerinde sensörler var, oradaki neme göre su veriyoruz. Fazla su kanallar vasıtasıyla tanka alınıp, yeniden kullanılabiliyor. Cep telefonu yazılımı sayesinde uzaktan serayı sulama, ısıtma, havalandırma işlemlerini yapabiliyoruz. İzmir’de Bilim Kahramanlarının düzenlediği yarışmada derece aldık, AB ve TÜBİTAK’a da başvuracağız."dedi.

"Yağmur suyu da değerlendiriliyor

Projenin başarılı öğrencilerinden 13 yaşındaki Ege Kara, bitkileri yetiştirmede cocopeat kullandıklarını ifade ederek, “ Bitkilere verdiğimiz suyu kanallar vasıtasıyla tanka topluyoruz. Burada suyunun özelliliğini inceledikten sona yeniden geri bitkiye veriyoruz. Bu şekilde sudan tasarruf ediyoruz. Su israf olmuyor. Belirli miktarda bitki kullanıyor, diğer kısmını biz arıtıyoruz. Yağmur sularını da depolayıp proje kapsamında kullanabiliyoruz."ifadelerine yer verdi.