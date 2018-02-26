Akkoç’a doğa yürüyüşü

Kepez Belediyesi 7’den 70’e Doğa Yürüyüşü’nün bu ayki ikinci rotası Karakuyu Akkoç köyü oldu. Sis altında başlayan yürüyüş fotoğraf çekmek isteyen doğa severlerin muhteşem kareler yakalamasına olanak tanıdı. Ekoloji ve doğa hakkında bilgilerin de verildiği yürüyüş, kuyu alanı mevkiinde öğle yemeği molasının ardından tekrar devam etti. Dağ, tepe ve ovaların aşıldığı 7’den 70’e Doğa Yürüyüşü etkinliği ile doğaseverler 11 kilometre yol kat etti.

Doğa ile baş başa

Şehir gürültüsünden uzaklaşmak, doğa ile baş başa kalmak isteyen Kepezliler, Karakuyu Akkoç Köyü’nde huzurlu bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Kepezliler 7’den 70’e Doğa Yürüyüşlerine yoğun ilgi gösteriyor. Her ay farklı rotalara yelken açmak isteyen doğaseverleri buluşturan yürüyüşler özellikle çocuklarında büyük ilgisini çekiyor. Katılımcılar, doğanın muhteşem manzarası eşliğinde spor yapma imkanı buluyor. Şubat ayının ilk doğa yürüyüşünü Tekirova Likya Yolu’na gerçekleştiren Kepezliler, 10 kilometrelik parkuru birlikte yürüyerek Likya yolunu da yeniden keşfetmişlerdi.