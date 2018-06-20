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20 Haziran 2018 12:55

AKMEK kayıtları devam ediyor

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları’nın (AKMEK), 7-14 yaş grubu çocuklar için açacağı yaz kursları kayıtları devam ediyor.

AKMEK kayıtları devam ediyor

20 Haziran 2018 12:55


AKMEK’in, 20 farklı nokta da açacağı kurslar için kayıtlar devam ediyor. 7-14 yaş grubu çocukların farklı dallarda ücretsiz eğitim alacağı kurslar, Temmuz ayının ilk haftasında başlayacak. Bilgi çağının anahtarı olan bilgisayar ve bu teknolojiyi kullanma metotları bu yılda AKMEK müfredatında yer alıyor. Yaz kurslarının olmazsa olmazı İngilizce kursları da çocukların bilgi teknolojilerini öğrenmelerine yardımcı olacak.



Çocuklar bilişim çağına ayak uyduracak


Bilgisayar kullanımı, bilgi güvenliği bilinçlendirme, bilgisayarda doküman hazırlama, internet e posta yöntemi, araştırma teknikleri ve öğrenmeyi öğrenme başlıklı dersler, Kepezli çocukların bilişim çağına ayak uydurmasını sağlayacak. Görgü kurallarından, okul çağında beslenmenin önemine, liderlikten hızlı okumaya, evde bakım ve onarıma kadar birçok alanda eğitim alacak olan çocuklara Kur’an-ı Kerim eğitimleri de verilecek.




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