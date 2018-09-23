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AKMEK, kurs kayıtları başlıyor

Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları’nın (AKMEK) yeni dönem kayıtları 24 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları'nın (AKMEK) yeni dönem kayıtları 24 Eylül Pazartesi günü başlıyor.


AKMEK 2018-2019 eğitim yılında da birbirinden farklı alanlarda hobi ve meslek edindirme amaçlı kurslar açacak. 24 Eylül Pazartesi günü kurs kayıtlarını almaya başlayacak olan AKMEK, meslek, sanat, bilgisayar, yabancı dil, sosyal ve kültürel olmak üzere 5 alanda kurs açmaya hazırlanıyor. Her yıl binlerce kişiye sosyalleşme ve yetenek geliştirme imkanı sunan kurs merkezi, bu yılda verdiği kurslar ile kursiyerlerinin meslek kapılarını aralamasını sağlayacak. 15 yaş ve üstü kursiyerleri kabul edecek olan AKMEK'te kurslar seçilen meslek ve sanat kursuna göre 4 yada 8 ay devam edecek.

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