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18 Haziran 2017 09:12

AKMEK kursları başlıyor

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları(AKMEK), yaz tatilini değerlendirmek isteyen 7-17 yaş arası çocuklara 13 farklı dalda eğitimler veriyor.

AKMEK kursları başlıyor

18 Haziran 2017 09:12


Kepez Belediyesi’nin kadın ve çocuklara yönelik meslek edindirme birimi olan AKMEK, 7- 17 yaş arası çocuklara yaz kursları vermek için kayıtlara başladı. Talebe göre ilçedeki 20 farklı noktasındaki eğitim alanlarında başlayabilecek kurslardan yararlanmak için, Ramazan Bayramı’na kadar kayıtlar sürecek. Eğitimler 3 Temmuz’da başlayıp 15 Eylül’e kadar sürecek. Kayıtlar Sakarya Parkı’ndaki AKMEK merkezine, AKMEK kurs merkezlerine ve Hasan Doğan Stadı’ndaki Ramazan etkinlik alanındaki AKMEK standında yapılabiliyor.


Dersler tercihe göre belirlenecek


Bu yıl farklı ders başlıklarının da eklendiği AKMEK müfredatında, çocuklar istedikleri eğitimleri tercih edebilecek. Hafta içi ve hafta sonlarında sabah ve öğleden sonra gruplarının oluşturulacağı kurslarda, çocukların tercihine göre eğitimler verilecek.


Bilgi teknolojileri dersleri


Bu sezon bilgisayar üzerine yeni eğitimler de eklendi. Bilgisayar kullanımı, bilgi güvenliği bilinçlendirme, bilgisayarda döküman hazırlama, internet e posta yönetimi, araştırma teknikleri ve öğrenmeyi öğrenme başlıklı dersler, Kepezli çocukların bilişim çağını yakalamasına ve bilgiye ulaşmayı öğretecek. İngilizce eğitimi de bilgi teknolojilerini öğrenmelerine yardımcı olacak.


Özgüven sağlayan eğitimler


Çocukların özgüvenini kazandırıp yaratıcılıklarını geliştirecek dersler hikaye dinleme ve uygulama, diksiyon ile drama dersleri de müfredatta yer alıyor. Bunun dışında evde basit onarımlar, görgü kuralları, okul çağında beslenmenin önemi, liderlik, resim ve Kuran’ı Kerim eğitimleri verilecek.


Tütüncü AKMEK’leri sık sk ziyaret ediyor


AKMEK kurslarını sık sık ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocuk dostu bir belediye olduklarını her fırsatta dile getiriyor. Kepez’i çocuk, gençlik, spor ve eğitim ilçesi olması için çalıştıklarını belirten Tütüncü, “Kepezlilerin, çocuklarını keyifli bir yaz tatili imkanı sunan ve sokağın kötü alışkanlıklarından uzak tutan AKMEK’e yönlendirmesini istiyoruz. Bu kurslar çocuklarımızın gelişimine katkı sağlaması için tasarlandı” dedi.




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