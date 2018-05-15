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15 Mayıs 2018 13:11

AKMEK sergisine yoğun ilgi

Kepez Belediyesi’nin, Kepez Meslek Eğitim Kursları’nın (AKMEK) ‘Narin Eller, Nadir İşler’ el emeği sergisi yoğun ilgi görüyor.

AKMEK sergisine yoğun ilgi

15 Mayıs 2018 13:11


AKMEK, kursiyerlerinin el emeği göz nuru ile açılan ‘Nadir Eller, Nadir İşler’ sergisi büyük ilgi gördü. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde (MSKM) açılan sergide birbirinden güzel binlerce el emeği görücüye çıktı. AKMEK kurslarını bir yıllık eğitimin ardından başarı ile tamamlayan kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri eserleri sergiledikleri ‘Narin Eller, Nadir İşler’ sergisi özellikle Antalyalı hanımların ilgi odağı oldu.



9 yılda 40 bin kursiyer


Ahşap boyamadan, ev aksesuarlarına, resimlerden, heykellere ve ilmek ilmek işlenen el işi, göz nuru emeğin yer aldığı ürünlerin sergilendiği ‘Narin Eller, Nadir İşler’ sergisi 18 Mayıs Cuma gününe kadar gezilebilecek. Her yıl binlerce insanı meslek sahibi yapan AKMEK, 9 yılda 40 binden fazla Kepezliye meslek ve sanat eğitimi verdi. Bu yıl 3 bin 901 kursiyer sayısına ulaşan AKMEK, 20’den fazla şubesi ve 200’e yakın branştaki kursları ile Kepezlilere iş kapılarını da sonuna kadar aralıyor.




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