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05 Haziran 2018 13:16

AKMEK’in yaz kursları başlıyor

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK), 7-14 yaş arası çocuklar için farklı alanlarda ücretsiz kurs açıyor.

AKMEK’in yaz kursları başlıyor

05 Haziran 2018 13:16


Kepez Belediyesi’nin meslek edindirme birimi AKMEK, çocuklar için farklı alanlarda ücretsiz kurslar açıyor. AKMEK, 7-14 yaş arası çocuklara yaz kursu vermek için kayıt almaya başladı. Talebe göre ilçedeki 20 farklı noktadaki eğitim alanlarında düzenlenmesi planlanan yaz kursları, Ramazan bayramından sonra kursiyerlerini kabul edecek. Bilgi çağının anahtarı olan bilgisayar ve bu teknolojiyi kullanma metotları bu yılda AKMEK müfredatında yer alıyor. Bilgisayar kullanımı, bilgi güvenliği bilinçlendirme, bilgisayarda doküman hazırlama, internet e posta yöntemi, araştırma teknikleri ve öğrenmeyi öğrenme başlıklı dersler, Kepezli çocukların bilişim çağına ayak uydurmasını sağlayacak.



AKMEK çocukları ve gençleri bekliyor


Yaz kurslarının olmazsa olmazı İngilizce kursları da çocukların bilgi teknolojilerini öğrenmelerine yardımcı olacak. AKMEK’in yaz kursları bilgi teknolojilerini kullanma metotları ile de sınırlı kalmayacak. Görgü kurallarından, okul çağında beslenmenin önemine, liderlikten hızlı okumaya, evde bakım ve onarıma kadar birçok alanda eğitim alacak olan çocuklara Kur’an-ı Kerim eğitimleri de verilecek. Kurs kayıtları AKMEK merkezlerinden nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla yapılıyor.




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