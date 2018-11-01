AKMEK'in yeni dönem kursları başladı

Kepez Belediyesi'nin Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK), yeni eğitim sezonunu açtı.

AKMEK, yeni öğretim sezonunda yüzlerce kişiye meslek ve sanat eğitimi verecek. AKMEK, hobiden meslek eğitimlerine, enstrümandan dil kurslarına kadar onlarca farklı seçenek sunuyor. AKMEK, 50'den fazla kurs eğitmeni ve onlarca branş seçeneği ile her yıl olduğu gibi farklı yaş ve meslek gruplarından bir çok kişiye sosyalleşmenin yanı sıra meslek edinebilme imkanı sağlıyor.

Onlarca kurs seçeneği

Kepez'in 17 farklı noktasında bulunan ve her bölgeye hizmet ulaştıran kurs merkezleri, ev hanımlarına yönelik iğne oyası, ahşap boyama, makine nakışı gibi hobi amaçlı kursların yanı sıra Kur'an-ı Kerim eğitimi, İngilizce, Almanca gibi dil kursları, gitar, bağlama, keman ve ud gibi çeşitli enstrüman kursları, aşçılık ve bilgisayar eğitimi gibi çok yönlü programları kapsıyor. Kasım ayında iş garantili meslek kurlarının da ekleneceği kurs seçenekleri ile istihdama da katkı sağlayan kurslar şubat ayına kadar devam edecek. İlk dönem sertifikalarının dağıtımının ardından şubat ayında yeniden kayıt dönemleri başlayacak olan kurslar, binlerce kişiye ücretsiz olarak hizmet sunuyor.

Tütüncü başarılar diledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni dönem kursiyerlerine başarılar dileyerek kurs merkezlerinin 17'ye ulaşan sayısını daha da artırarak ilçenin her noktasına hizmet götürmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu hizmet ile birçok kişiyi meslek sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Tütüncü, özellikle ev hanımlarının sosyal bir ortamda yeni şeyler üretmelerinin heyecanını paylaşma isteklerinin AKMEK kurslarının gelişmesinde önemli rol oynadığının da altını çizdi.