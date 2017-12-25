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25 Aralık 2017 12:07

AKMEK’li kadınlar Kepez’de kazanıyor

Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları’nda (AKMEK) eğitim alan kursiyerler ürettikleri ürünleri her cumartesi günü Dokumapark’ta satışa sunarak, ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

AKMEK’li kadınlar Kepez’de kazanıyor

25 Aralık 2017 12:07


Kepez Belediyesi’nin vatandaşları meslek sahibi yapmak ve sosyal olarak yeni platformlarda buluşturmak amacıyla ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü AKMEK, büyük ilgi görüyor. AKMEK’te eğitim alan kursiyerler ürettikleri el emekleri ürünler ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kepez’in farklı noktalarında kurs gören kursiyer kadınlar, ürettikleri ürünleri Dokumapark’ta satışa sunuyorlar.



El emeği göz nuru ürünler


Kepez Belediyesi’nin Antalya’ya kazandırdığı Dokumapark’ta, AKMEK El Emeği Çarşısı’nda her cumartesi bir araya gelen kursiyer kadınlar, ürettikleri el emeği sanat eserlerini görücüye çıkarıyor. El işi süs eşyaları, tablolar, çantalar, özel tasarım takılar, birbirinden özel tariflerle hazırlanan gıda ürünleri, kişiye özel tasarımlarında sunulduğu el emeği ürünler hem sergileniyor, hem de satışı yapılıyor.



Sosyalleşme imkanı da sunuyor


Kadınlar, Kepez’in kurslarında öğrendikleri sanatları icra ederek hem sosyalleşiyor, hem de el emeklerini satma fırsatı bularak ek bir gelir elde ediyor. Hafta sonlarını Kepez Belediyesi stantlarında satış yaparak değerlendiren kadınlar, aynı zamanda yeni dostluklar kurarak sosyal bir hayata da adım atıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AKMEK kurslarında yapılan el emeklerinin teşhir edildiği Dokumapark’taki çarşıyı her cumartesi günü ziyaret ediyor. Ev kadınlarına her zaman destek olduklarını belirten Tütüncü, AKMEK el emeği çarşısının günden güne büyüyerek kadınlar için önemli bir platform oluşturduğunu vurguladı.




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