AKMEK’ten 9. yılsonu sergisi

AKMEK’in 9. dönem yılsonu sergisi törenle açıldı. ‘Narin Eller, Nadir İşler’ adıyla düzenlenen yılsonu sergisinin açılış töreni, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve eşi Ayşe Tütüncü ev sahipliğinde Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde (MSKM) yapıldı.

Törene Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, AKMEK çalışanları, öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Kepezliler AKMEK’i çok sevdi

Başkan Hakan Tütüncü, AKMEK’i, özelikle hanımlar için sanat ve meslek edindirme merkezi olması amacıyla göreve geldiği 2009’da hizmete açtıklarını anımsattı.

AKMEK’in, hanımlar ve Kepezliler tarafından çok beğenildiğini belirten Başkan Tütüncü, “Bu beğenilen merkez geldiğimiz noktada büyüdü ve 20’den fazla şubesiyle ve 200’e yakın branştaki kurslarıyla cazibe merkezi oldu” diye konuştu. Tütüncü, bu yıl 3 bin 901 kursiyeri olan AKMEK’in, 9 yıl da 40 binden fazla Kepezliye meslek ve sanat eğitimi verdiğini kaydetti.

DokumaPark’ta el emeği çarşısı

AKMEK’in sadece sanat ve meslek öğreten bir yer olmadığını aktaran Tütüncü, “AKMEK, aynı zamanda öğrendiği sanat ve mesleği ile girişimci hanımların da önünü açtı. AKMEK de birçok başarı hikâyesi var.” ifadesini kullandı. DokumaPark’ta açtıkları El Emeği Çarşı’nın AKMEK için önemli bir çalışma olduğunun altını çizen Tütüncü, “Geçtiğimiz hafta DokumaPark’ı 65 bin kişi ziyaret etti. Parkı ziyaret edenler için el emeği çarşısı da renkli bir nokta oldu. Çarşı aynı zamanda hanımlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlıyor.”

Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle, kurdeleyi keserek, AKMEK ile Teomanpaşa ve Çamlıbel Halk Eğitim merkezlerinin yılsonu sergilerini ziyarete açtı.