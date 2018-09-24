AKODER otizmli çocuk ve ailelerini buluşturdu

Dernek yönetimi Otizmli çocuklar ve ailelerini kahvaltı da bir araya getirdi. Kahvaltıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği (AKODER) Otizmli çocuklar ve ailelerine yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi. Derneğe üye ve üye olmayan otizmli çocuklar ve aileleriyle kahvaltı da bir araya gelen dernek üyelerine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katılım gösterdi. Dernek Varsak'ta bulunan bir kafede aileleri ve otizmli çocukları ağırladı.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği, otizmli çocuklara destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği kahvaltı daha sonra çocuklar hareketli şarkılarla eğlendi ve unutamayacakları bir gün yaşadı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü otizmli çocuklar ve ailelerinin daima yanında olduklarını belirtti.

“Sona yaklaştık”

Otizmli çocuklara destek vermek için her fırsatı değerlendirdiklerini söyleyen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, “Sürekli etkinlik ve aktiviteler yapıyoruz. Çocuklarımızın bu aktivitelerde mutlu ve neşeli olduklarını gördükçe ailelerimiz de mutlu olmakta. Bu bizim için de en büyük mutluluk. Dernek hizmet binamızı el birliği ile sonlandırmaya çalışıyoruz. Sona yaklaştık. Hizmet binamız Otizmli çocuklar için sosyal bir alan olacak” dedi.